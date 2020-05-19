«صيدلة حلوان» تقدم نصائح للتعامل مع انخفاض ضغط الدم فى رمضان

قدمت كلية الصيدلة بجامعة حلوان مجموعة من النصائح المهمة للتعامل مع انخفاض ضغط الدم في رمضان خلال ساعات الصيام، في إطار سلسلة النصائح التي تقدمها الكلية خلال شهر رمضان الكريم بهدف زيادة الوعي الصحي للصائمين، وتقدم نصيحة اليوم الدكتورة رانيا حلمي.وأكدت "حلمي" أن الصوم يساعد على التخلص من السموم المتراكمة بالجسم ويعيد التوازن لوظائفه الحيوية.وعن أعراض انخفاض ضغط الدم المحتملة خلال ساعات الصوم قالت:دوار "دوخة"، رؤية ضبابية، جفاف الحلق، تنفس سريع، برودة في الجسم، تعب عام، غثيان، لذلك يجب الاطمئنان بقياس ضغط الدم.وقالت إغنه للسيطرة على هذه الأعراض يجب اتباع الخطوات التالية:1- الاستلقاء قليلًا والتنفس ببطء مع رفع الأرجل عاليًا ثم الجلوس لفترة وبعدها الوقوف ببطء.2- الجلوس في وضع القرفصاء مع وضع الرأس بين الركبتين.3- اتخاذ وضع السجود لفترة ثم الارتفاع منه ببطء.وعن العادات الصحية التي تحافظ على مستوى ضغط الدم فى مستواه الطبيعي قالت إنه يجب:1- الحصول على قسط كاف من النوم يوميًا.2- توازن وجبتي الإفطار والسحور مع تأخير السحور مع الاهتمام بتناول الخضروات غير المطبوخة والحبوب الكاملة لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة.3- شرب سوائل كافية في ساعات الإفطار "ماء وعصائر طبيعية".4- الابتعاد عن الضغوط النفسية والتوتر.5- الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس الشديدة.