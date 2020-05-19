منحة شهر للعاملين بـ«القاهرة العامة» بمناسبة عيد الفطر

أعلن المهندس نشأت مرسي رئيس شركة القاهرة العامة للمقاولات، صرف منحة شهر للعاملين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.وأضاف «مرسي» في تصريحات لـ«الدستور» أن الشركة تنفذ العديد من المشروعات القومية في قطاع البنية التحتية.وأشار إلى أن الشركة تحرص على التيسير على العاملين خلال المناسبات فيما يتعلق بصرف المنح والحوافز.