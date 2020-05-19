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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدفاع العراقية» تعلن مقتل 4 إرهابيين في ديالي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:02 م
الدفاع العراقية
الدفاع العراقية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل أربعة إرهابيين وتدمير مقرات في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن "تشكيلات أمنية مشتركة من قيادة عمليات ديالى ضمت قطعات من فرقة المشاة الخامسة ومديرية شرطة ديالى والحشد الشعبي وبإسناد من قيادة طيران الجيش وباشراف مباشر من قبل قائد العمليات ومدير استخبارات ومكافحة ديالى، نفذت عملية أمنية كبيرة أطلق عليها (ثأر الشهداء) في وادي ثلاب شمال شرق ناحية السعدية".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن قتل أربعة إرهابيين وتدمير حزام ناسف وأربع مقرات ودراجتين ناريتين والاستيلاء على عدد من الأسلحة الخفيفة".

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