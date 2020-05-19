محمد الباز يكتب: أخطر 48 ساعة فى قصر حاكم الدوحة

لم تكن لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، تنطق عن هواها عندما قالت: «الدوحة لا ترى مؤشرات على ذوبان الجليد فى الأزمة الخليجية رغم كورونا، ولا يبدو أمامنا أى أفق لأى خطوة إيجابية من جانب الآخرين».

«لولوة» كانت تتحدث عبر لقاء تليفزيونى فى منتصف أبريل الماضى.

من طرف خفى ألقت لولوة بالإشارة، فقطر «الإمارة» التى أوجعتها مقاطعة الرباعى العربى تريد أن تتفاهم، تريد أن تجلس على مائدة تفاوض، ترغب فى أن تنهى الوضع الذى وجدت نفسها فيه بفعل سياساتها المعادية لكل جيرانها، ولأن السياسة لا تعرف لغة الأمنيات أو الأحلام، فقد كانت هناك خطة بالفعل بدأ تميم فى التحرك لتنفيذها منذ أيام.

قبل أيام كان الخبر الأول عن قطر فى وكالات الأنباء العالمية والمواقع الدولية، هو إعلان رغبتها فى الانسحاب من مجلس التعاون الخليجى، وتردد وقتها أن هذه الرغبة التى أبداها تميم لأمير الكويت، فى اتصال تليفونى بينهما، جاءت بضغوط تركية فى إطار خطة لفتح ثغرة فى المقاطعة العربية لقطر، تأسيسًا على أن التهديد يمكن أن يُحدث أثرًا.. أو حتى يرتب وضعًا جديدًا.

لم يكن ما تسرب عن رغبة قطر فى الانسحاب من مجلس التعاون الخليجى إلا مناورة، وحلقة واحدة من حلقات كثيرة توالت خلال الأيام الماضية، ولم تكن حكاية أنه نقل رغبته إلى أمير الكويت مباشرة دقيقة إلى حد كبير.. فما جرى خلف الأبواب المغلقة والاتصالات المشفرة كان أكثر من ذلك.

فى ساعة متأخرة من مساء الإثنين الماضى ١٨ مايو استقبل تميم، أمير الدوحة، يوسف بن علوى، وزير الشئون الخارجية العمانى، الذى كان قد أنهى صباح نفس اليوم زيارة رسمية إلى الكويت، نقل خلالها رسالة من سلطان عمان، هيثم بن طارق، إلى الشيخ صباح الأحمد تحمل مبادرة محددة لإنهاء أزمة قطر.

المبادرة العمانية الجديدة تضمنت جمع ملك السعودية وتميم على هامش مناسبة عائلية فى الكويت فى آخر أيام عيد الفطر، وخلال اللقاء الأسرى يتم التمهيد لتسوية سياسية تقوم على أساس وقف الهجمات الإعلامية المتبادلة بين قطر ودول الرباعى العربى، وبعد ذلك يتم بحث الانسحاب التدريجى للقوات التركية من الدوحة، وتسليم المطلوبين من جماعة الإخوان، ومن جانبها تقوم دول الرباعى برفع الحصار تدريجيًا عن الدوحة.

مبادرة سلطان عمان جاءت عقب اتصال تميم به يوم السبت ١٦ مايو، وهو الاتصال الذى كشف فيه عن رغبته بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجى، وهو ما نقله سلطان عمان إلى أمير الكويت، ويومها أخبره أن قطر تهدد باللجوء إلى هذه الخطوة فى حالة استمرار الحصار عليها.

كشف سلطان عمان لأمير الكويت عن الحالة النفسية السيئة التى كان عليها تميم، فقد حدثه بوضوح عن آثار الحصار على الدوحة.

اعترف أمير قطر بأن بلده يخسر ما يقرب من مليارى دولار يوميًا، وصادراته من الغاز شبه متوقفة مع نقص الطلب العالمى، هذا غير استنزاف الاحتياطى النقدى، الذى سحب منه ١١ مليار دولار فى أقل من شهرين.

فى الغالب تم الاتفاق فى هذا الاتصال على مبادرة يتبناها سلطان عمان ويدعمها أمير الكويت لحل الأزمة.

الرسالة التى حملت مبادرة السلطان هيثم بن طارق إلى أمير الكويت، تضمنت أيضًا رغبة فى الحفاظ على العلاقات الخليجية، خاصة أن تميم لجأ إلى ورقة الانسحاب من مجلس التعاون كنوع من الضغط، أو على أقل تقدير المناورة، التى يريد أن يحقق من ورائها أى مكسب يمثل انفراجة فى أزمته التى تزايدت بفعل سياساته الخاطئة فى إدارة ملف كورونا.

قبل أن يصل يوسف بن علوى إلى قطر، كان تميم قد تحدث مع أمير الكويت على هامش المبادرة العمانية، ومن بين ما قاله تعليقًا على مبادرة سلطان عمان أن الشروط الـ١٣ التى وضعها الرباعى العربى أصبحت من الماضى، ولا يمكن بأى حال من الأحوال تنفيذها الآن، لكن يمكن القبول بتسليم المطلوبين أو طردهم من قطر، ووقف دعم القنوات الإخوانية، ووقف نشاط الجمعيات والأشخاص الذين تتضرر منهم الدول الأربع.

بدا لأمير الكويت أن هذا أكثر ما يقدر عليه تميم، لكنه توقف عند طلب أمير قطر بأن يعلن مجلس التعاون الخليجى المصالحة من طرفه، وأن يتم هذا بعيدًا عن مصر.

رفض الشيخ صباح الأحمد حديث تميم عن استبعاد القاهرة من المصالحة التى لو تمت فلا بد أن تكون بموافقة دول الرباعى.

الحيلة الأخيرة التى يلجأ إليها تميم الآن، أو بالأدق الخدعة الأخيرة، هى أنه يريد أن تتم المصالحة بشكل ثنائى بينه وبين كل دولة على حدة مع استبعاد مصر، وهو ما تساعده فيه والدته الشيخة موزة، التى أجرت اتصالات عديدة مع سيدات الأسرة الحاكمة فى الكويت، للترويج لفكرة المصالحة بشكل فردى.

مصادر مقربة من الديوان الأميرى فى الكويت أكدت أن الشيخ صباح الأحمد أبدى استياءه الشديد من تدخل الشيخة موزة فى هذا الملف، خاصة أن الطريقة التى لجأت إليها غير مناسبة.

فى الوقت الذى كان فيه وزير الشئون الخارجية العمانى فى الطريق إلى قطر للقاء تميم، كان أمير الكويت يجرى اتصالات مع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، والشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، لإطلاعهما على ما قاله تميم وما عرضه السلطان هيثم بن طارق بشأن المبادرة الجديدة.

كان طبيعيًا اتفاق بن سلمان وبن زايد على رأى واحد، سمعه منهما أمير الكويت، قالا له: على تميم أن يحترم مبادئ مجلس التعاون الخليجى، ومنها عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول أعضاء المجلس، وهذا هو لب الخلاف معه، كما أنه يتجاهل دعمه الجماعات الإرهابية التى تشكل خطرًا على الدول الوطنية فى المنطقة.

الرسالة الأوضح التى خرجت من محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، ردًا على تهديد تميم بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجى، هى أن بقاء قطر أو انسحابها لن يؤثر على تماسك مجلس التعاون الخليحى.

فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء ١٩ مايو أجرى أمير الكويت اتصالًا مع السلطان هيثم بن طارق، أطلعه فيه على ما دار بينه وبين تميم والأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد.

أمير الكويت تحدث عن رؤيته بشكل محدد، قال لسلطان عمان أن الفكرة الأقرب إلى الصواب هى تجميد عمل قطر فى مجلس التعاون الخليجى إذا ما أصر تميم على إعلان انسحابه من المجلس، وهو ما يعنى أن يكون مقعد قطر فى المجلس شاغرًا، لحين الوصول إلى صيغة لتسوية الأزمة، وحتى لا تنفرد قطر بإحداث شرخ فى كيان مجلس التعاون.

التصور الكويتى لحل الأزمة ينحاز إلى أن الأوضاع بين قطر ودول الرباعى العربى لن تتحرك إلى الأمام فى ظل إصرار قطر على الاستقواء بتركيا وإيران، يأتى هذا على خلفية التصورات الخليجية لتواجد قوات عسكرية وإيرانية فى قطر، تتحكم فى إدارة الإمارة، ولها السلطة الأعلى على قرار تميم.

أيقن تميم أن محاولته لى ذراع دول الخليج بورقة الانسحاب من مجلس التعاون خابت تمامًا، فعقد اجتماعًا بعد وداعه ليوسف بن علوى مع كبار مساعديه، وهو الاجتماع الذى كشف فيه المزيد من أوراقه، حيث قال إنه حاول الاتصال بالرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، حتى يتدخل فى تحريك الأمور الساكنة، والتى لم تعد الدوحة تتحملها، إلا أنه لم يستجب.

تميم قال لمعاونيه أيضًا أنه كان يتحدث مع ترامب منذ أسبوع، وفوجئ بأنه يقول له إن موقف الدول الأربع «السعودية ومصر والإمارات والبحرين» واضح ولا يقبل الوساطة، وإن عليه أن يجد قنوات واضحة تقرب المسافة بينه وبين دول الرباعى، وإن أمريكا لن تتدخل فى هذه الأزمة الآن ولا بعد ذلك.

رد ترامب فى الغالب كان وراء إثارة تميم قضية انسحابه من مجلس التعاون الخليجى كورقة أخيرة علّه يحقق من خلالها بعض المكاسب.

الاجتماع الذى تحدث فيه تميم يكشف لنا بعضًا من ملامح الصورة التى تبدو فى سماء الدوحة الآن، فقد جلس وسط ما يقرب من ١٠٠ شخصية، من بينهم مساعدوه وكبار رجال نظامه القطريين، إلى جانب عدد من الضباط الأتراك، وسفيرى تركيا وإيران، فلا يستطيع تميم أن يتحرك فى شأن من شئون الأمن القومى لبلاده بعيدًا عن عيون الأتراك والإيرانيين.

تميم فى اجتماعه استخدم تعبيرًا يعكس ترقبه لأحداث عاصفة فى الدوحة، فقد أشار إلى «جز الرقاب هو علاج الخونة»، فى إشارة إلى محاولة الانقلاب الأخيرة عليه، وتأكيدًا على أنه لن يتهاون مع مَن يفكر فى تكرار هذه المحاولة مرة أخرى.

خلال الثمانى والأربعين ساعة الأخيرة، جرت لقاءات واتصالات وتم تبادل مبادرات وأفكار، لم تسفر فى النهاية عن شىء، وذلك كله لأن تميم، أمير الدوحة، لا يملك قراره ولا يستطيع أن يخطو خطوة فى حل أزمته، وهو الحل المعروف والذى لن تتنازل عنه دول الرباعى العربى، فإما أن يستجيب أمير الدوحة لمطالبها وإلا فلا مصالحة جماعية أو فردية.