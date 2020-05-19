الإمارات: لا بديل عن العملية السياسية لإحلال الاستقرار في ليبيا

أكد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الثلاثاء، الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي.وقال قرقاش في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك.وشدد الوزير الإماراتي على أن الأزمة الليبية مستمرة منذ قرابة 10 سنوات، ولن تتاح لليبيين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر طالما أن الأطراف المتقاتلة تهدف إلى تحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة وهي تجري وراء سراب النصر المؤقت، فلا بديل للعملية السياسية لإحلال الاستقرار الدائم.من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، في وقت سابق اليوم، العدوان الغاشم على قاعدة عقبة بن نافع "الوطية" بحرًا عن طريق البارجة التركية التي دخلت المياه الإقليمية الليبية، وطائراته المسيرة جوًا، ومليشيات فايز السراج الإرهابية.وجددت الخارجية الليبية مطالبتها الدول العربية والمتوسطية والمغاربية - على وجه الخصوص - بسحب اعترافها بحكومة العمالة والخزي والعار (حكومة الوفاق)؛ لأن ما تقوم به تركيا لا يهدد ليبيا وحدها، بل المنطقة بأكملها.يذكر أن ميلشيات الوفاق بدعم تركي والمرتزقة السوريين سيطرت على قاعدة الوطية الجوية أمس، فيما أكد الجيش الليبي أنه نفذ انسحابا تكتيكيا لإخلاء القاعدة من الأسلحة والجنود موضحا أنه أعاد ترتيب تمركزاته في طرابلس، وأنه مستمر في مكافحة الإرهاب وطرد العدوان التركي.