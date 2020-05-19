ضبط ألف لتر زيت طعام مجهول المصدر و38 مخالفة تموينية بالمنيا

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، عن ضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة بالمرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمنتجات البترولية، من خلال الحملات التي تنظمها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، للتصدي بكل حسم لمن يحاول استغلال المرحلة التي تمر بها البلاد، وخاصة في مواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأوضح يوسف، أن الحملات أسفرت عن ضبط 38 مخالفة تموينية منها 17 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبر ناقص الوزن، عدم وجود سجلات، قضايا اخر متنوعة)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 1080 لتر من زيت الطعام مجهول المصدر، بالإضافة 19 مخالفة تنوعت بين (لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، عدم وجود شهادات صحية، قضايا أخرى متنوعة)، وضبط مخالفتين لمحطات توزيع الطاقة والمنتجات البترولية.