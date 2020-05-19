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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

احتفالية «أون لاين» بالجامع الأزهر في ليلة القدر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:26 م
الأزهر
الأزهر
أميرة العناني
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ينظم المركز الإعلامي للأزهر، اليوم، احتفالية بمناسبة ليلة القدر في رحاب الجامع الأزهر، بحضور أئمة المسجد والعاملين به فقط مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير والاحترازات الوقائية.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية بعد الانتهاء من صلاتي العشاء والتراويح بتلاوة لما يتيسر من آيات الذكر الحكيم، يليها كلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، يتحدث فيها عن فضل شهر رمضان، وليلة القدر المباركة، وكيفية التقرب فيها إلى الله عز وجل وطلب العفو والمغفرة منه تعالى، بالإضافة إلى فقرات من الابتهالات والأدعية الدينية يقدمها الشيخ حسام محمد أبو العز الأجاوي، المبتهل بالإذاعة والتليفزيون، والزهراء لايق حلمي، الطالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، ويقدم فقرات الحفل، الإذاعي محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي بالأزهر.

وسيتم نقل فعاليات الاحتفالية مباشرة عبر صفحات الأزهر الشريف الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا من الأزهر على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم والفضل العميم، عسى أن يتقبل الله دعائنا ويفرج عنا أجمعين هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله.

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