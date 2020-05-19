مقتل 8 جنود أفغان خلال هجوم لطالبان

قتل ثمانية جنود أفغان، اليوم الثلاثاء، أثناء محاولتهم صدّ هجوم شرس لطالبان على مدينة قندوز الاستراتيجية في شمال أفغانستان والتي سقطت في قبضة المتمردين مرتين في الماضي، وفق ما أفاد مسؤولون.وهاجم مقاتلو طالبان عدة مواقع للقوات الحكومية على أطراف المدينة بعد منتصف ليل الاثنين، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع.وقالت الوزارة "بدعم من القوات الجوية، تم صد هجومهم"، مضيفة أن القتال استمر لعدة ساعات.وأفاد وزير الدفاع أسدالله خالد، الذي زار قندوز في وقت لاحق الثلاثاء، الصحافيين أن طالبان تعرّضت "لخسائر فادحة" بينما "خسرنا للأسف كذلك ثمانية جنود بواسل".وقتل ثلاثة مدنيين وأصيب 55 بجروح في أعمال العنف التي هزّت المدينة، بحسب ما أفاد مدير الصحة في ولاية قندوز إحسان الله أفضلي.ويأتي الهجوم على المدينة غداة مقتل سبعة من عناصر المخابرات الأفغانية على الأقل في هجوم بسيارة مفخّخة في ولاية غزنة في شرق البلاد.وقالت الممثلة الخاصة للأمين العالم للأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز إن "الأطراف (المتحاربة) التزمت التوصل إلى حل سلمي وعليها حماية جميع الأفغان لا زعزعة تطلعات الناس لانتهاء الحرب".