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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح مشروع تطوير 20 منزلا بنجع الدخايلة في بني سويف

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:15 م
مشروع تطوير 20 منزلا
مشروع تطوير 20 منزلا
بنى سويف- محمد حفيظ
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أناب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، بلال حبش نائب المحافظ لحضور افتتاح تطوير 20 منزلا بنجع الدخايلة التابعة لقرية الجمهود مركز الفشن، والتي قامت جمعية الأورمان بتأهيل المنازل وتطويرها وفرشها وتأثيثها، فى إطار المبادرة الرئاسية لتوفير حياة كريمة للفئات والأسر الأولى بالرعاية في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وتفقد نائب محافظ بنى سويف، عددا من المنازل بعد تأهيلها حيث شملت أعمال التطوير تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والنوافذ ووصلات داخلية مياه وكهرباء ومحارة ودهانات وسيراميك، فضلا عن تأثيث المنازل وتجهيزها بغرف نوم وغرف أطفال وجلوس ومطبخ وتزويدها بأجهزة كهربية (غسالة وثلاجة وبوتاجاز) لكل أسرة من الأسر المستفيدة.

ونقل النائب بلال حبش تحيات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للأهالي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معبرا عن سعادته بتواجده فى هذه المناسبة التى يشارك فيها المواطنين فرحتهم بتطوير منازلهم، مؤكدا على أن الدولة بكل أجهزتها، تضع المواطن البسيط وتوفير احتياجاته فى أولوياتها، وموجها الشكر لجمعية الأورمان على جهودها التنموية والخدمية في كافة المجالات.

وأوضح إمام أحمد مدير مشروعات الجمعية ببني سويف، أنه تم اليوم افتتاح تطوير 20 منزلا بنجع الدخايلة بالتعاون مع أحد فاعلى الخير "متبرع من دولة شقيقة"، حيث تم إعادة تطوير المنازل ودعمها بالأثاث والأجهزة الكهربية، مشيرا إلى أنه تم خلال اليومين السابقين افتتاح 110 منزلا (40 منزلا بقرية نواميس مركز الواسطى، 35 منزل بدلهانس الفشن و35 بنصر جمعة بسمسطا)، بالتعاون مع شركة المراسم الدولية.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة كل من إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد دسوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، إمام أحمد مدير مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف

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