ترامب: 16 مليار دولار لدعم المزارعين المتضررين من كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، عن تقديم 16 مليار دولار لدعم المزارعين الأمريكيين المتضررين من جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".وقال ترامب في كلمة له اليوم بشأن دعم المزارعين الأمريكيين إن جائحة كورونا التي تسببت بها الصين أثرت على المزارعين الأمريكيين، مشددا على تقديم دعم مالي لهم وذلك وفق قناة "العربية".وأضاف الرئيس الأمريكي "سننتصر على العدو كورونا".يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أمس أن الصين أضرت العالم بشدة في تعاملها مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشددا على ضرورة تحملها مسؤولية ما فعلته بالعالم.وشدد ترامب أمس على أن منظمة الصحة العالمية لعبة في يد الصين وسيتخذ قراره النهائي بشأن تمويل الولايات المتحدة للمنظمة قريبا.يذكر أن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أعلنت أمس عن ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 90 ألفا فيما تجاوزت الإصابات الـ1.4 مليون حالة.وتخطى إجمالي الإصابات حول العالم بفيروس كورونا 4.6 مليون إصابة فيما تخطت الوفيات 308 ألف حالة بينما تخطى عدد إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1.7 مليون حالة.