69 مصريا يغادرون جوبا والخرطوم ضمن خطة إجلاء العالقين

غادر السودان وجنوب السودان، اليوم الثلاثاء، ٦٩ مواطنا من العالقين في البلدين على متن طائرة مصرية أقلتهم إلى مطار مرسى علم، تنفيذا لخطة إجلاء المصريين العالقين في الخارج.ومن المقرر أن يخضع العائدون للحجر الصحي في مدينة مرسى علم، حسب تعليمات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من فيروس "كورونا المستجد".وتلك هي رحلة الإجلاء الرابعة لإعادة المصريين في السودان، حيث سافر ٣٥٢ مصريا إلى أرض الوطن على متن ٣ رحلات سابقة.