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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 7 مصابين بحادث طريق السويس من المستشفى

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:33 م
مستشفى السويس العام
مستشفى السويس العام
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قال الدكتور يوسف خليفة مدير مستشفى السويس العام، إن 7 مصابين في حادث طريق السويس العين السخنة، غادروا بعد تلقي العلاج اللازم، فيما بقي 3 مصابين الملاحظة.

وأضاف «خليفة» في تصريح لـ«الدستور» أن الحالات الـ3 التي بقيت تحت الملاحظة هم اشتباه باصابات في رأسهم وخضعوا لإجراء الأشعة المقطعية للتأكد من وجود نزيف من عدمه.

وأكد أن معظم الحالات تعاني من كسور وكدمات وسحجات وإصابات غير خطرة، وأنهم تلقوا الرعاية الكاملة بمجرد وصولهم المستشفى.

وكان طريق السويس العين السخنة قد شهد ظهر اليوم، حادث لسيارة ميكروباص، بالقرب من مزلقان السكة الحديد بمنطقة الأدبية، أدى لإصابة 10 اشخاص، ونقلتهم سيارات الاسعاف إلى مشتشفى السويس العام.

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