سيد عبدالحفيظ ضحية رامز جلال فى «رامز مجنون رسمى».. الليلة

وقد كان ضيف الحلقة الماضية من البرنامج الفنانة نبيلة عبيد.

يقع الكابتن سيد عبدالحفيظ ضمن ضحايا الفنان رامز جلال، في حلقة الليلة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي تعرضه "MBC مصر".البرنامج يعرض في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.