خارجية إيطاليا تشكر روسيا على مساعدتها في مكافحة كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أعرب نيابة عن حكومة البلاد، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن تقديره لروسيا لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا بمنطقة جبال أبينين.وجاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية -وفقا لوكالة (تاس) الروسية- "أشار وزيرا الخارجية إلى التنسيق الفعال للعمل بين الوزارتين والإدارات في البلدين بمكافحة وباء فيروس كورونا.وأعرب دي مايو نيابة عن الحكومة الإيطالية، عن امتنانه لروسيا لمساعدتها في مكافحة تفشي هذه العدوى بمنطقة جبال أبينين. وتم التأكيد على أهمية توحيد جهود البلدان والمنظمات الدولية من خلال الدور التنسيقي للأمم المتحدة في التغلب على عواقب الأزمة، بما في ذلك وفي المجال الاقتصادي".وأضاف بيان الوزارة، أنه خلال مناقشة جدول الأعمال الثنائي، أكد الوزيران على استئناف التعاون الروسي الإيطالي الكامل عند تحسن الوضع الوبائي.وختم بيان الخارجية الروسية، أنه خلال المحادثة جرى تبادل شامل للآراء حول القضايا الدولية، وتم إيلاء اهتمام خاص للتسوية الليبية.هذا وأرسلت روسيا منذ 22 مارس الماضي، 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى إيطاليا، وعلى متنها مختصون عسكريون بعلم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع، وتم نقل ثماني فرق طبية وتمريضية إلى منطقة جبال أبينين لمكافحة فيروس "كوفيد-19"، بالإضافة إلى معدات الفحص وتدابير التعقيم.