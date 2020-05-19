رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خارجية إيطاليا تشكر روسيا على مساعدتها في مكافحة كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:21 م
روسيا
روسيا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أعرب نيابة عن حكومة البلاد، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن تقديره لروسيا لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا بمنطقة جبال أبينين.

وجاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية -وفقا لوكالة (تاس) الروسية- "أشار وزيرا الخارجية إلى التنسيق الفعال للعمل بين الوزارتين والإدارات في البلدين بمكافحة وباء فيروس كورونا.

وأعرب دي مايو نيابة عن الحكومة الإيطالية، عن امتنانه لروسيا لمساعدتها في مكافحة تفشي هذه العدوى بمنطقة جبال أبينين. وتم التأكيد على أهمية توحيد جهود البلدان والمنظمات الدولية من خلال الدور التنسيقي للأمم المتحدة في التغلب على عواقب الأزمة، بما في ذلك وفي المجال الاقتصادي".

وأضاف بيان الوزارة، أنه خلال مناقشة جدول الأعمال الثنائي، أكد الوزيران على استئناف التعاون الروسي الإيطالي الكامل عند تحسن الوضع الوبائي.
وختم بيان الخارجية الروسية، أنه خلال المحادثة جرى تبادل شامل للآراء حول القضايا الدولية، وتم إيلاء اهتمام خاص للتسوية الليبية.

هذا وأرسلت روسيا منذ 22 مارس الماضي، 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى إيطاليا، وعلى متنها مختصون عسكريون بعلم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع، وتم نقل ثماني فرق طبية وتمريضية إلى منطقة جبال أبينين لمكافحة فيروس "كوفيد-19"، بالإضافة إلى معدات الفحص وتدابير التعقيم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة «شديدة الحرارة»

هجوم صاروخى يستهدف سفارات «المنطقة الخضراء» ببغداد

الفلك: تعذر رؤية هلال شوال يوم الرؤية الشرعية حسابيًا

لأول مرة.. تغريم سائق ميكروباص 500 جنيه لعدم ارتدائه كمامة

الصور

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

التحقيق مع عصابة سرقة المتاجر باستخدام أقنعة وجه محمد صلاح بمدينة نصر

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة «شديدة الحرارة»

وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

من يوميات «زكي طليمات» في السربون: يجهلون أن في مصر تمثيلًا وفنًا

الأزهر.. بناه الفاطميون لنشر المذهب الشيعي وأغلقه الأيوبيون

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

الصين تعرض تعويضات مالية على مربى الحيوانات الغريبة

«أبل» تضيف تطبيقا جديدا في تحديث نظامها القادم

«إنستجرام» تضيف أدلة للتوصيات وتبدأ بالصحة وكورونا

ارتفاع طلبات إعانات البطالة ببريطانيا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ثومة وعادل إمام
القس. رفعت فكرى
ارحمونا من تعصبكم .. فالله يرحم من يشاء!!
لواء. محسن الفحام
ما بين البطولات والعقائد
ماجد حبته
ثروة الغنوشى.. الملياردير العاطل!
المزيد

الثقافة

طرح مناظرة فرج فودة فى معرض الكتاب

وزيرا الثقافة والإعلام يلتقيان لبحث مسارات التعاون

صدور العدد 47 من مجلة «مجلد ثقافة الطفل»

فتحى البريشى: أستغل فترة العزل فى مراجعة دواوينى