«علمني رمضان» يجيب لماذا ندعو «اللهم أنك عفو تحب العفو فأعفو عنا»

في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الكريم، ليلة وترية ينظر فيها المسلمون في كافة ربوع العالم أن يبلغهم المولى عز وجل ليلة القدر، ويقول الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إننا خلال شهر رمضان الكريم نتعلم معاني جميلة وتقوي علاقتنا بالله، مسشتهدا بما وورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: "قُولِى: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى".وتسائل الهواري خلال برنامج علمني رمضان الذي يذاع عبر قناة «الدستور» على «يوتيوب»، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الطيب في هذا الزمن الطيب ولماذا اسم العفو تحديدا، وعبر الهواري عن ذلك قائلا: «يجب أن تتخيل لو صديقك سلفك فلوس وأخذ عليك ايصالات أمانه، وبعد ذلك صديقك سامحك في هذا المبلغ، هذا شيء جميل وطيب لكن ما زالت ايصالات الأمانة موجودة ومن يراها يعلم إنك مازلت مديون، والدرجه الأعلى من ذلك يسامحك في المبلغ ثم يعطيك ايصالات الأمانة لكن ما زال الشهود الذين شهدوا على هذه الايصالات موجودين، وهذا هو الحال مع الله سبحانه وتعالى العفو، الله يغفر الذنب هيسامحك على ما فعلت ثم يمحوها من السجلات وهذا هو العفو اللهم أعف عنا».