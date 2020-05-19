رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«علمني رمضان» يجيب لماذا ندعو «اللهم أنك عفو تحب العفو فأعفو عنا»

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:11 م
الهواري
الهواري
أميرة العناني
طباعة
في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الكريم، ليلة وترية ينظر فيها المسلمون في كافة ربوع العالم أن يبلغهم المولى عز وجل ليلة القدر، ويقول الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إننا خلال شهر رمضان الكريم نتعلم معاني جميلة وتقوي علاقتنا بالله، مسشتهدا بما وورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: "قُولِى: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى".

وتسائل الهواري خلال برنامج علمني رمضان الذي يذاع عبر قناة «الدستور» على «يوتيوب»، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الطيب في هذا الزمن الطيب ولماذا اسم العفو تحديدا، وعبر الهواري عن ذلك قائلا: «يجب أن تتخيل لو صديقك سلفك فلوس وأخذ عليك ايصالات أمانه، وبعد ذلك صديقك سامحك في هذا المبلغ، هذا شيء جميل وطيب لكن ما زالت ايصالات الأمانة موجودة ومن يراها يعلم إنك مازلت مديون، والدرجه الأعلى من ذلك يسامحك في المبلغ ثم يعطيك ايصالات الأمانة لكن ما زال الشهود الذين شهدوا على هذه الايصالات موجودين، وهذا هو الحال مع الله سبحانه وتعالى العفو، الله يغفر الذنب هيسامحك على ما فعلت ثم يمحوها من السجلات وهذا هو العفو اللهم أعف عنا».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: الديوان العام خال من كورونا

التحقيق مع عصابة سرقة المتاجر باستخدام أقنعة وجه محمد صلاح بمدينة نصر

11 نصيحة للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة.. غدًا

الصحة: 15 وفاة و535 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

التحقيق مع عصابة سرقة المتاجر باستخدام أقنعة وجه محمد صلاح بمدينة نصر

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة «شديدة الحرارة»

وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

من يوميات «زكي طليمات» في السربون: يجهلون أن في مصر تمثيلًا وفنًا

الأزهر.. بناه الفاطميون لنشر المذهب الشيعي وأغلقه الأيوبيون

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

الصين تعرض تعويضات مالية على مربى الحيوانات الغريبة

«أبل» تضيف تطبيقا جديدا في تحديث نظامها القادم

«إنستجرام» تضيف أدلة للتوصيات وتبدأ بالصحة وكورونا

ارتفاع طلبات إعانات البطالة ببريطانيا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ثومة وعادل إمام
القس. رفعت فكرى
ارحمونا من تعصبكم .. فالله يرحم من يشاء!!
لواء. محسن الفحام
ما بين البطولات والعقائد
ماجد حبته
ثروة الغنوشى.. الملياردير العاطل!
المزيد

الثقافة

طرح مناظرة فرج فودة فى معرض الكتاب

وزيرا الثقافة والإعلام يلتقيان لبحث مسارات التعاون

صدور العدد 47 من مجلة «مجلد ثقافة الطفل»

فتحى البريشى: أستغل فترة العزل فى مراجعة دواوينى