التحقيق مع عصابة سرقة المتاجر باستخدام أقنعة وجه محمد صلاح بمدينة نصر

تباشر نيابة مدينة نصر الجزئية تحت إشراف محامي عام القاهرة الجديدة، التحقيقات في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بمدينة نصر باستخدام أقنعة وجه مرسوم عليه وجه اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء المجني عليهم تمهيدا للاستماع لأقوالهم.وكشفت تحقيقات النيابة انه أثناء جولة تفقدية، لاحظ المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر، ومعاونه الرائد أحمد الوكيل، محاولة 4 أشخاص بقص أقفال محل بشارع حسنين هيكل.وبالاقتراب منهم حاولوا الفرار مستقلين سيارة إلا أن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة عليهم وضبطهم، وهم "أحمد.م" عاطل ومقيم عزبة الهجانة، و"محمود.ن" عاطل ومقيم الجيزة، و"محمود.ا" عاطل ومقيم الفيوم، و"سليمان.م" عاطل ومقيم الجيزة. وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ومقص حديدي، ٤ أقنعة وجه.وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا مسلحا تخصص في سرقة المحلات التجارية بأسلوب قص الأقفال.تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعقيد معتز عبدالكريم، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.