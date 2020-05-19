الدفاع الجزائرية ترصد وتدمر 4 قنابل شمال شرقى البلاد

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه: "في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت قوات الجيش أمس 4 قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط ببلدية بئر العاتر بولاية تبسة".وأضاف البيان أنه تم أيضا توقيف 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وتمنراست (جنوب).