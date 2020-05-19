الدفاع الجزائرية ترصد وتدمر 4 قنابل شمال شرقى البلاد
الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:51 م
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، عن كشف وتدمير 4 قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بولاية تبسة (شمال شرق).
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه: "في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت قوات الجيش أمس 4 قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط ببلدية بئر العاتر بولاية تبسة".
وأضاف البيان أنه تم أيضا توقيف 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وتمنراست (جنوب).
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه: "في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت قوات الجيش أمس 4 قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط ببلدية بئر العاتر بولاية تبسة".
وأضاف البيان أنه تم أيضا توقيف 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وتمنراست (جنوب).