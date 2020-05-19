قرية البضائع بمطار القاهرة تستقبل رحلة شحن قادمة من اليونان

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، طائرة شحن جوي تابعة لشركة مصر للطيران للشن الجوي قادمة من اليونان، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحن والسكان، بعد استنثاء الحكومة المصرية استقبال الرحلات التجارية "البضائع " والداخلية، منذ منتصف شهر مارس الماضى، فى محاولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد القاتل.وقد وصلت الرحلة التجارية الى قرية البضائع، حيث قامت الجهات والإدارات المختصة بإجراء عمليات التطهير والتعقيم للطائرة والبضائع.هذا وتواصل فرق الطب الوقائى بميناء القاهرة الجوي تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19)، حيث تعمل على تعقيم مخازن وساحة قبول الشحنات وساحة الفرز والاستلام والساحة الخارجية وصالات المناولة والشحن والتفريغ والحاويات بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى.وكان الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، قد أصدر توجهيات وتعليمات مشددة بضرورة إجراء عمليات تعقيم شاملة لطائرات الشحن الجوى فور عودة كل رحلة بضائع، بداية من قمرة القيادة ومنظومة التكييف والتهوية ودورات المياة ومخزن الطائرة، بالإضافة إلى جسم الطائرات من الخارج، بالإضافة الى تعقيم الحاويات وجميع مشتملات الشحنات القادمة باستخدام مواد تعقيم وتطهير فعالة وآمنة.