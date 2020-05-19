ممرضون كينيون يرقصون لرفع معنويات مصابى «كورونا» (فيديو)

انتشر فيديو لطاقم تمريض كيني، يؤدي رقصة جماعية، بغرض تقديمها للمرضى المصابين بفيروس "كورونا" لتخفيف تبعات المرض عنهم وتقديم الدعم المعنوي لهم.ووفقًا لفيديو عرضته فضائية "روسيا اليوم" ظهر الممرضون في كينيا أثناء رقصة لجلب البهجة ورفع معنويات مرضى فيروس "كورونا المستجد". ويظهر الفيديو أيضًا حصول الممرضين على دورس في رقص "زومبا" قبل بدء العمل، مع اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".فيما أمر رئيس كينيا أوهورو كينياتا، اليوم السبت الماضي بوقف التنقلات بين بلاده وتنزانيا والصومال المجاورتين للمساعدة في الحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".واستثنى الرئيس من ذلك شاحنات النقل لكنه قال إن السائقين سيلتزمون بالخضوع لفحص "كورونا".