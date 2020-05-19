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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس الأربعاء شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا.. والقاهرة 43

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:41 م
شديد الحرارة
شديد الحرارة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري.

وعلى السواحل الشمالية: شديد الحرارة نهارا، لطيف ليلا.

وعلى شمال وجنوب الصعيد: شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة، مائل للحرارة ليلا.

ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريبا) على فترات منقطعة من اليوم.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 43 29
الإسكندرية 37 24
وادي النطرون 41 24
طنطا 41 28
شبين الكوم 41 28
دمنهور 37 25
بلطيم 34 24
مطروح 30 20
السلوم 33 22
سيوة 42 22
بورسعيد 32 24
دمياط 33 24
الزقازيق 41 28
المنصورة 40 28
الإسماعيلية 42 28
السويس 41 29
العريش 38 23
رفح 37 22
رأس سدر 40 25
نخل 39 23
نويبع 39 27
طابا 39 26
كاترين 33 20
الطور 40 27
شرم الشيخ 37 28
الغردقة 38 27
مرسى علم 39 27
الفيوم 43 29
بني سويف 43 29
المنيا 43 30
أسيوط 44 30
سوهاج 44 30
قنا 44 30
الأقصر 44 31
أسوان 44 31
إدفو 44 31
أبو سمبل 43 31
الوادي الجديد 43 32
شلاتين 39 29
أبورماد 38 29
حلايب 38 30
رأس حدربة 37 30

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