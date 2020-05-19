مقتل 4 عناصر تابعة لداعش فى عملية أمنية بالعراق
الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:38 م
أ ش أطباعة
قتلت 4 عناصر إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، في عملية للقوات العراقية شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالي.
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر أمني قوله: إن قوة أمنية مشتركة وبإشراف من مدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالي، نفذت عملية نوعية في عمق وادي ثلاب شمال شرق بعقوبة، أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين يشكلون مفرزة لتنظيم داعش ومتورطة بهجمات إرهابية استهدفت القوات الأمنية والمدنيين، إضافة إلي تدمير 6 مقرات للعناصر الإرهابية ودراجتين ناريتين.
في سياق متصل، لقى ضابط في الشرطة العراقية مصرعه جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارته في قضاء المقدادية في محافظة ديالى.
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر أمني قوله: إن قوة أمنية مشتركة وبإشراف من مدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالي، نفذت عملية نوعية في عمق وادي ثلاب شمال شرق بعقوبة، أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين يشكلون مفرزة لتنظيم داعش ومتورطة بهجمات إرهابية استهدفت القوات الأمنية والمدنيين، إضافة إلي تدمير 6 مقرات للعناصر الإرهابية ودراجتين ناريتين.
في سياق متصل، لقى ضابط في الشرطة العراقية مصرعه جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارته في قضاء المقدادية في محافظة ديالى.