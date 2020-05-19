مقتل 4 عناصر تابعة لداعش فى عملية أمنية بالعراق

قتلت 4 عناصر إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، في عملية للقوات العراقية شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالي.ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر أمني قوله: إن قوة أمنية مشتركة وبإشراف من مدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالي، نفذت عملية نوعية في عمق وادي ثلاب شمال شرق بعقوبة، أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين يشكلون مفرزة لتنظيم داعش ومتورطة بهجمات إرهابية استهدفت القوات الأمنية والمدنيين، إضافة إلي تدمير 6 مقرات للعناصر الإرهابية ودراجتين ناريتين.في سياق متصل، لقى ضابط في الشرطة العراقية مصرعه جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارته في قضاء المقدادية في محافظة ديالى.