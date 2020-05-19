خبير: الاقتصاد الرقمى يقود العالم حاليًا (فيديو)

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الرقمي يقود العالم حاليًا وليس أمام مصر مفر من انخراطها فى الاقتصاد الرقمي لإنه مستقبل الدول ولمواكبة اقتصاديات العالم.وأكد الدكتور عبدالوهاب غنيم، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن حجم الاقتصاد العلمي يقدر بحوالى 86.6 تريليون دولار، يشكل حجم الاقتصاد الرقمي منها ما يقارب الــ13 تريليون دولار ما يمثل 15% من حجم الاقتصاد العالمي.وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والخبير الاقتصادي، إلى أن حجم الاقتصاد العربي كله يقدر بحوالي 2.7 تريليون دولار من حجم الاقتصاد العالمي وهي نسبة ضعيفة جدًا، مشيرًا إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي العربي لم يتجاوز الــ110 مليارات جنيه فقط بنسبة 4 % من حجم الاقتصاد العربي.