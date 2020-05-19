رئيس التحالف القومي للبتروكيماويات: ننتج 100 الف لتر مطهرات يوميا.. ومصر واعدة

◄رئيس التحالف القومي للبتروكيماويات: نهدف إلى انشاء مشروعات بتروكيماوية ذات مردود اقتصادي للدولة

◄ننتج 100 الف لتر مطهرات يوميا لمواجهة كورونا يتم توزيعها علي ما يقرب من 100 منشأه وهيئة ومستشفي جامعي

◄يجب على الشعب أن يقف كتفا بكتف مع الدولة فى الاجراءات الاحترازية وزيادة وعي المواطنيين للخروج من الازمة الحالية بأقل خسائر ممكنة

◄مساعدة شركات البترول في التخلص الأمن من النفايات البلاستيكية واعادة تدويرها وتحويلها إلي حبيبات البولي ايثيلين

◄مصر واعدة في مجال البتروكيماويات وتسير نحو تحقيق أعلي معدلات تنمية غير مسبوقة في الشرق الأوسط

◄نشيد بالأجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين





وأشار "عبدالرءوف" فى حواره لـ"الدستور"، إلى أن التحالف القومي للبتروكيماويات التابع لأكاديمية البحث العلمي يقوم حاليًا بعدة أنشطة للمساهمة فى الحد من انتشار فيروس كورونا ومن أهمها انتاج كافة المطهرات التى تستخدمها المستشفيات والجامعات الحكومية والخاصة لأعمال التطهير والتعقيم لمواجهة الفيروس.. وكان هذا الحوار.. قال الدكتور محمد عبدالرءوف، رئيس التحالف القومي للبتروكيماويات، التابع لأكاديمية البحث العلمي، بمشاركة 4 وزارات بينها «البترول»، إن الدولة تبذل قصارى جهدها فى احتواء أزمة كورونا ومصر من أكثر الدول التى تتخذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة هذا الفيروس المستجد، لافتًا أن كافة مؤسسات الدولة تعمل على ايجاد حلول سريعة من ضمنها البحث العلمي والذى يعد هو خط الدفاع الاول لهذه المرحلة لما يقوم به من أبحاث تخدم الوطن والمواطنين للحد من انتشار "كورونا".وأشار "عبدالرءوف" فى حواره لـ"الدستور"، إلى أن التحالف القومي للبتروكيماويات التابع لأكاديمية البحث العلمي يقوم حاليًا بعدة أنشطة للمساهمة فى الحد من انتشار فيروس كورونا ومن أهمها انتاج كافة المطهرات التى تستخدمها المستشفيات والجامعات الحكومية والخاصة لأعمال التطهير والتعقيم لمواجهة الفيروس.. وكان هذا الحوار..

◄متى تم انشاء التحالف وما هى أهدافه؟

تم إنشاء التحالف القومي للبتروكيماويات عام 2017 بمعهد بحوث البترول ضمن مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتي تستهدف ربط الجهود المتناثره في كيانات كبيرة تتضافر فيها العديد من الجهود لتحقيق مستهدفات البحث العلمي وعلي رأسها ربط البحث العلمي بالصناعة وتعظيم الدور البحثي والتنموي والبيئي في إنشاء مشروعات وتحالفات ذات مردود إقتصادي وبيئي يعود بالنفع علي الدولة المصرية.



◄ماذا أضاف التحالف لخدمة قطاع البترول والبتروكيماويات والبحث العلمى منذ أن تم إنشائه؟

يقوم التحالف القومي للبتروكيماويات بتحقيق كامل المستهدفات الموكوله إليه طبقا للخطة المحدثة سنويا حيث عمل في السابق علي مساعدة شركات البترول في التخلص الأمن من البراميل البلاستيكية المتواجدة بشركات البترول والمقدره بملايين البراميل حيث عمل علي إعادة تدوريرها والاستفادة منها معظما القيمة المضافة لها من خلال تحويلها مرة أخري إلي حبيبات البولي ايثيلين عالية الكثافة وإستخدامها في العديد من المنتجات، وعمل أيضا علي إنتاح الاضافات التي تدخل في صناعة أكياس البلاستيك القابلة للتحلل بيئيا للتخلص من مشكلة الأكياس المنتشرة بالملايين في البحار والمحيطات والشوارع وخلافة والتي تسبب عبئا بيئيا كبيرا.



وعمل التحالف القومي للبتروكيماويات تحت اشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على إضافة أنشطة ومخرجات ذات اولوية للمجتمع والدولة المصرية من خلال تصنيع العديد من المطهرات في ظل الاحداث الجارية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة والتي تستدعي تضافر كل الجهود لاجهزة الدولة التنفيذية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وغيره من الأوبئة.



◄هل هناك خطة مستقبلية لعمل وحدات تصنيع ذات قدرات عالية للتوسع فى النشاط قريبًا؟

نحن نعمل منذ بداية أزمة كورونا بالطاقة القصوي للانتاج ونعمل علي مدار 24 ساعة وتم زيادة القدرة التشغيلية للتحالف ومعداته لمضاعفة الكميات المنتجة وإذا تتطلب الامر عمل تواسعات جديدة فلدينا الامكانيات العلمية والفنية والادارية والهندسية لانجاز أي توسعات في اسرع وقت ممكن. تم إنشاء التحالف القومي للبتروكيماويات عام 2017 بمعهد بحوث البترول ضمن مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتي تستهدف ربط الجهود المتناثره في كيانات كبيرة تتضافر فيها العديد من الجهود لتحقيق مستهدفات البحث العلمي وعلي رأسها ربط البحث العلمي بالصناعة وتعظيم الدور البحثي والتنموي والبيئي في إنشاء مشروعات وتحالفات ذات مردود إقتصادي وبيئي يعود بالنفع علي الدولة المصرية.يقوم التحالف القومي للبتروكيماويات بتحقيق كامل المستهدفات الموكوله إليه طبقا للخطة المحدثة سنويا حيث عمل في السابق علي مساعدة شركات البترول في التخلص الأمن من البراميل البلاستيكية المتواجدة بشركات البترول والمقدره بملايين البراميل حيث عمل علي إعادة تدوريرها والاستفادة منها معظما القيمة المضافة لها من خلال تحويلها مرة أخري إلي حبيبات البولي ايثيلين عالية الكثافة وإستخدامها في العديد من المنتجات، وعمل أيضا علي إنتاح الاضافات التي تدخل في صناعة أكياس البلاستيك القابلة للتحلل بيئيا للتخلص من مشكلة الأكياس المنتشرة بالملايين في البحار والمحيطات والشوارع وخلافة والتي تسبب عبئا بيئيا كبيرا.وعمل التحالف القومي للبتروكيماويات تحت اشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على إضافة أنشطة ومخرجات ذات اولوية للمجتمع والدولة المصرية من خلال تصنيع العديد من المطهرات في ظل الاحداث الجارية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة والتي تستدعي تضافر كل الجهود لاجهزة الدولة التنفيذية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وغيره من الأوبئة.نحن نعمل منذ بداية أزمة كورونا بالطاقة القصوي للانتاج ونعمل علي مدار 24 ساعة وتم زيادة القدرة التشغيلية للتحالف ومعداته لمضاعفة الكميات المنتجة وإذا تتطلب الامر عمل تواسعات جديدة فلدينا الامكانيات العلمية والفنية والادارية والهندسية لانجاز أي توسعات في اسرع وقت ممكن.

◄بماذا يساهم التحالف من أبحاث وتصنيع وانتاج مطهرات لمواجهة فيروس كورونا؟ والكميات التى ينتجه التحالف؟

يساهم التحالف في إجراء العديد من الابحاث التي تستهدف تطوير المنتجات الحالية حيث تبلغ الطاقة الانتاجية من المطهرات 100 الف لتر يوميا يتم توزيعها علي ما يقرب من 100 منشأه وهيئة ومستشفي جامعي وخلافه.



◄ما رأيكم فى الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا؟ وهل نحتاج الى مزيد من الإجراءات وما هى؟

الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخدها الدولة لا تقل بأي حال من الأحوال عن الإجراءات الاحترازية المتخذه في معظم الدول المتقدمة وهي كفيلة حال تطبيقها لمواجهة الأزمة والتغلب عليها ولكن للاسف الشديد الاجراءات التي يتخذها الشعب المصري يجب أن تتحلي بالمسئولية والادراك للازمة الحالية بزيادة الوعي للمواطنيين للخروج من الازمة الحالية بأقل خسائر ممكنة.



والدول تعمل وفق خطط واستراتيجيات مدروسة بعناية وإذا رأت القيادة السياسية ضرورة تطبيق إجراءات أخرى يجب على الشعب أن يقف كتفا بكتف مع الدولة في تنفيذ هذه الاجراءات حفاظا علي الدولة المصرية والشعب المصري.



◄ما الذى يمكن تقديمه لقطاع البترول والشركات الاجنبية ذات قيمة مضافة؟

يقوم معهد بحوث البترول من خلال المراكز الخدمية المختلفة بتقديم العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة من خلال توفير كيماويات معالجة الحقول وتقديم التحاليل والاستشارات المختلفة والأنشطة الخدمية الأخرى والتي تعود بالنفع علي شركات البترول حيث تعتبر خدمات متميزة الكفاءة وبتكاليف منخفضة.



◄كيف ترى مستقبل البتروكيماويات فى مصر خاصة بعد الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي؟

مصر واعدة في مجال البتروكيماويات وتسير نحو تحقيق أعلي معدلات تنمية غير مسبوقة في الشرق الاوسط من خلال انشاء أكبر مجمعات للبتروكيماويات وذلك بفضل تولية القيادة السياسية الاهتمام والدعم لهذا الملف الهام وحققنا طفرة في السنوات الأربعة السابقة غير متوقعة والقادم القريب أكبر بكثيير وفوق مستوي التوقعات.



◄هل معهد بحوث البترول قادر على تلبية احتياجات قطاع البترول من المواد الكيماوية؟

نعم قادرون علي تلبية كل أحتياجات قطاع البترول من الكيماويات المطلوبة وبأعلي كفاءة وبأقل تكاليف. يساهم التحالف في إجراء العديد من الابحاث التي تستهدف تطوير المنتجات الحالية حيث تبلغ الطاقة الانتاجية من المطهرات 100 الف لتر يوميا يتم توزيعها علي ما يقرب من 100 منشأه وهيئة ومستشفي جامعي وخلافه.الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخدها الدولة لا تقل بأي حال من الأحوال عن الإجراءات الاحترازية المتخذه في معظم الدول المتقدمة وهي كفيلة حال تطبيقها لمواجهة الأزمة والتغلب عليها ولكن للاسف الشديد الاجراءات التي يتخذها الشعب المصري يجب أن تتحلي بالمسئولية والادراك للازمة الحالية بزيادة الوعي للمواطنيين للخروج من الازمة الحالية بأقل خسائر ممكنة.والدول تعمل وفق خطط واستراتيجيات مدروسة بعناية وإذا رأت القيادة السياسية ضرورة تطبيق إجراءات أخرى يجب على الشعب أن يقف كتفا بكتف مع الدولة في تنفيذ هذه الاجراءات حفاظا علي الدولة المصرية والشعب المصري.يقوم معهد بحوث البترول من خلال المراكز الخدمية المختلفة بتقديم العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة من خلال توفير كيماويات معالجة الحقول وتقديم التحاليل والاستشارات المختلفة والأنشطة الخدمية الأخرى والتي تعود بالنفع علي شركات البترول حيث تعتبر خدمات متميزة الكفاءة وبتكاليف منخفضة.مصر واعدة في مجال البتروكيماويات وتسير نحو تحقيق أعلي معدلات تنمية غير مسبوقة في الشرق الاوسط من خلال انشاء أكبر مجمعات للبتروكيماويات وذلك بفضل تولية القيادة السياسية الاهتمام والدعم لهذا الملف الهام وحققنا طفرة في السنوات الأربعة السابقة غير متوقعة والقادم القريب أكبر بكثيير وفوق مستوي التوقعات.نعم قادرون علي تلبية كل أحتياجات قطاع البترول من الكيماويات المطلوبة وبأعلي كفاءة وبأقل تكاليف.