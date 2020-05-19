مساعد رئيس الوفد: الإجراءات الاحترازية في عيد الفطر «ضرورية»

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن الإجراءات الجديدة التى اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عيد الفطر ضرورية وراعت الحفاظ على حياة المواطنين فوق أي اعتبار آخر.وقال "الجندي": إن إجراءات الحكومة خلال أسبوع عيد الفطر المبارك بداية من السبت وحتى الجمعة الأسبوع المقبل، كافية لتقليل معدلات انتشار الفيروس بين المواطنين والحد من التكدسات.وشدد "الجندي"، على أن فترة العيد ليست الأخطر ولكن الخطورة الكبيرة في فترة ما بعد العيد مع بداية عودة العمل تدريجيا وفتح المحلات والمطاعم طول الأسبوع.وأشار "الجندي" إلى أن الإجراءات المعلنة من الدولة كافية لمواجهة الفيروس وتقليل معدلات تفشي العدوى بشرط الالتزام بها من جانب المواطنين.وناشد "الجندي" المواطنين، بالالتزام بإجراءات الوقاية وعلى رأسها ارتداء الكمامات الطبية وتجنب التكدسات، مطالبًا الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات والنصائح الوقائية والاسترشادية للقضاء على الفيروس نهائيا.