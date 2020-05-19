محافظ الشرقية يُقرر تشكيل لجنة عامة لحماية الطفل

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم ٥٦٤٥ لسنة ٢٠٢٠، بتشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل برئاسته وعضوية كل من "مدير أمن الشرقية، والسكرتير العام بالمحافظة، ومدير مديرية الشئون الصحية بالشرقية، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، ومديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، ومدير مديرية القوي العاملة بالشرقية، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ومدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحي بالشرقية، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، ورئيس مجلس إدارة جمعية صناع الحياة بالشرقية، ورئيس مجلس إدارة جمعية تحسين أوضاع المرأة بالشرقية، ومقرر اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة".تختص اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفل بما يتفق مع السياسات القومية وظروف المحافظة وتكليف الجهات المعنية بذلك ومتابعة تنفيذ هذه السياسات وتشكيل اللجان الفرعية وتحديد آليات عملها والحالات التي تعذر إزالة الخطر عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد تقرير سنوي عن وضع الطفولة بالمحافظة، وإرسال نسخة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، بالإضافة إلي المهام الأخرى التي تراها اللجنة لتفعيل أحكام قانون الطفل وتعديلاته، فضلًا عن تلقي تقارير رئيس محكمة الطفل بشأن دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية والعقاب، وإصدار أو تعديل القوانين والقرارات المعنية بالطفولة على أن ترسل التقارير للمجلس القومي للطفولة والأمومة لدراستها واتخاذ اللازم حيالها.وأكد المحافظ أنه فور الانتهاء من تصدي ومجابهة فيروس كورونا ستعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا بمقر المحافظهة، ويحق لرئيس اللجنة دعوتها في أي وقت خلاف المواعيد المقررة لمناقشة ما يستجد من شئون الطفولة بالمحافظة.كما أمر المحافظ بإنشاء وحدة حماية عامة لحماية الطفل بالمحافظة وتكون مسئولة عن تيسير عملها بالمحافظة والمكونة من "مدير الوحدة وإخصائي اجتماعي ومسئول خط نجدة الطفل ومسئول الملفات ومدخل البيانات ومسئول من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة".