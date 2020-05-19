«أبل» تضيف تطبيقا جديدا في تحديث نظامها القادم

أضافت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، تطبيقا جديدا لتكنولوجيا الواقع المعزز في التحديث القادم لنظام تشغيل "آي أوه إس 14".وذكر جوش كونستاين، المحرر السابق لمدونة "تك كرانش" المتخصصة في أخبار تكنولوجيا المعلومات، أنه وفقا للملفات الخاصة بنظام التشغيل القادم "آي أوه إس 14"، فإن التطبيق الجديد سيمكنه قراءة أكواد "كيو آر" التي تحمل علامة "أبل" التجارية. وأن إصداره النظام "آي أوه إس 14" القادمة ربما تحمل العديد من المميزات الجديدة ولاسيما تطبيق البحث عن الجهاز المفقود "فايند ماي".وأضاف أن التطبيق الجديد الذي يدعى "جوبي" قد يتمكن من قراءة كل من أكواد "ميو آر" التقليدية، والتصميم الجديد الدائري الشكل.وكان موقع "ناين تو فايف ماك" المعني بأخبار منتجات شركة "أبل" أول من كشف عن تطبيق "جوبي" في مارس الماضي.وأشار كونستاين إلى أن تطبيق "فايند ماي" ربما سيحصل أيضا على تنبيهات صوت واهتزاز جديدة تساعد على العثور على الجهاز المفقود بسهولة.ومن المتوقع أن يحتوي الإصدار القادم من نظام التشغيل على نافذة شاشة رئيسية جديدة وتطبيق جديد للياقة البدنية، إلى جانب ميزة ضبط التطبيقات الخارجية كتطبيقات افتراضية مثل متصفح الويب وتطبيق البريد الإلكتروني.