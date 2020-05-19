«إنستجرام» تضيف أدلة للتوصيات وتبدأ بالصحة وكورونا

أطلقت منصة "إنستجرام" الأمريكية الشهيرة لنشر ومشاركة الصور الرقمية عبر الإنترنت"، ميزة أدلة إرشادية جديدة تسمح للناشرين بتنظيم المحتوى معًا في موقع واحد؛ وبدأت أولها بالتركيز على محتوى الصحة في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وتتضمن بعض الأدلة الأولى محتوى من المؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار يحمل عنوان "الصحة العقلية وفيروس (كوفيد-19)، والذي يجمع محتوى من عدة مجموعات في مكان واحد يسهل العثور عليه.كما أن جماعة "هيدس توجيزر" المتخصصة في الصحة العقلية، لديها أدلة مماثلة تجمع تدوينات "إنستجرام" التي تذكر المشاهدين بضرورة أن يتصرفوا بلطف مع بعضهم البعض، وأن يتبعوا ممارسات الرعاية الذاتية.وتوجد الأدلة الجديدة في لسان منفصل داخل صفحة البروفايل الخاصين بالمستخدم، وتنشر عدة تدوينات وفيديوهات مرفقة بها نصائح وتعليقات ومعلومات مفيدة من منصة "إنستجرام" في مكان واحد.