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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 3371 كارت فيزا «تكافل وكرامة» بالشرقية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:13 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
سارة الوردانى
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، عن أنه تقرر بدءًا من اليوم توزيع عدد 3372 كارت فيزا جديدًا على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا.

و تتم عملية التوزيع من خلال كل الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشددًا على سرعة تسليم كروت الفيزا للمستحقين واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" والحد من انتشاره.

ومن جانبه أوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه ورد للمديرية 271 كارت فيزا كرامة قائم بالصرف، و441 كارت فيزا تكافل ضمان وعدد 2659 فيزا تكافل بإجمالي عدد 3371 كارت فيزا تكافل وكرامة وكذلك الأرقام السرية الخاصة بها لتسليمها للمستحقين من خلال 19 إدارة اجتماعية بنطاق المحافظة، بدءا من اليوم علي ان يتم الانتهاء من التوزيع خلال الاسبوع الجاري.

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