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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب بدمياط

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:07 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندسة أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، حيث تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى الحالى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ببعض المناطق بالمحافظة.

وتابعت المحافظ الأعمال النهائية بمحطة صرف صحي سيف الدين والتى من المقرر افتتاحها الأول من يونيو القادم، وكذلك الأعمال الجارية بمحطتى رفع صرف صحى الكاشف والسواحل وخزانات رأس البر وذلك لتغطية احتياجات المدينة من مياه الشرب، بالإضافة إلى عرض كل الإجراءات التى تم اتخاذها والمتعلقة بتجارب العينات بمحطة معالجة صرف صحي رأس البر تمهيدًا لافتتاحها قريبًا.

وقد تم خلال الاجتماع أيضًا وضع جدول زمنى محدد لمراحل تنفيذ محطتى مياه البستان وكفر سليمان وكذا محطة رفع صرف صحي عبدالقادر ٢.

وعلى جانب آخر، أوضحت محافظ دمياط أنه تم الاتفاق على تنفيذ توسعات مستقبلية لمحطة معالجة صرف صحي العنانية على مساحة ١٣ فدانًا بشطا بما يتفق مع الاشتراطات والمعايير البيئية لتغطية عدد من المناطق بمركز ومدينة دمياط، مؤكدة أنه تم توجيه كل الأجهزة المختصة بالالتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بتلك المشروعات والتى تأتى ضمن خطة المحافظة لتعزيز البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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