شفاء 18 مصابًا من كورونا بـ«عزل كفر الزيات»

أعلنت مديرية الصحة بالغربية عن تماثل 18 حالة للشفاء من إصابتهم بفيروس كورونا، من مستشفى عزل كفر الزيات، والسماح لهم بالخروج.وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن اليوم الثلاثاء خرج 18 حالة من مستشفى عزل كفر الزيات بعد أن تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا، موجهًا الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى.يذكر أن مستشفى كفر الزيات العام تحول إلى مستشفى عزل منذ بداية انتشار مرض كورنا وبعدها تم تحويل المدينة الجامعية بسبرباى إلى حجر صحي للحالات الأقل في درجة الإصابة.