260 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا خلال 24 ساعة

قال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف ستيبانوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم)، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 18 ألفا و876 إصابة من بينهم 1348 طفلًا و3969 عاملًا في مجال الرعاية الصحية.وبحسب وزير الصحة، فقد أصيب 24 طفلًا و46 عاملًا في الرعاية الصحية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل 13 حالة وفاة.وتماثل 5632 شخصًا للشفاء بينما توفي 548 آخرين منذ بداية جائحة فيروس كورونا في أوكرانيا.وسجلت مدينة كييف ومناطق لافيف وتشرنفتسي وخاركيف، أعلى معدلات إصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.