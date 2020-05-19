رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

260 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:30 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
قال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف ستيبانوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم)، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 18 ألفا و876 إصابة من بينهم 1348 طفلًا و3969 عاملًا في مجال الرعاية الصحية.

وبحسب وزير الصحة، فقد أصيب 24 طفلًا و46 عاملًا في الرعاية الصحية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل 13 حالة وفاة.

وتماثل 5632 شخصًا للشفاء بينما توفي 548 آخرين منذ بداية جائحة فيروس كورونا في أوكرانيا.

وسجلت مدينة كييف ومناطق لافيف وتشرنفتسي وخاركيف، أعلى معدلات إصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«بروكسيل» تدعم منظمة الصحة العالمية بعد انتقادات ترامب

الصين: لقاح كورونا سيكون متاحًا عالميًا بتكلفة محدودة

المتحدث باسم الجيش الليبى: سنرد بقوة على أى تهديد أمنى يخص المنطقة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة «شديدة الحرارة»

وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل

الفلك: تعذر رؤية هلال شوال يوم الرؤية الشرعية حسابيًا

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

من يوميات «زكي طليمات» في السربون: يجهلون أن في مصر تمثيلًا وفنًا

الأزهر.. بناه الفاطميون لنشر المذهب الشيعي وأغلقه الأيوبيون

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

ارتفاع طلبات إعانات البطالة ببريطانيا

العثور على حفرية لآخر ديناصور مفترس فى الأرجنتين

أثينا تنشئ 6.8 كم للمشاة فى المناطق التاريخية

طريقة الحصول على نتيجة تقييم الأبحاث عبر منصة إدمودو edmodo

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ارحمونا من تعصبكم .. فالله يرحم من يشاء!!
لواء. محسن الفحام
ما بين البطولات والعقائد
ماجد حبته
ثروة الغنوشى.. الملياردير العاطل!
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
المزيد

الثقافة

وزيرا الثقافة والإعلام يلتقيان لبحث مسارات التعاون

صدور العدد 47 من مجلة «مجلد ثقافة الطفل»

فتحي البريشي: أستغل فترة العزل في مراجعة دواويني

فنانو الأوبرا مع جمال سلامة: ليلة القدر على «يوتيوب»