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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«بعد فترة العزل في مرسى علم».. 131 مصريًا يصلون مطار القاهرة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:28 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 131 راكبًا مصريًا قادمين من مطار مرسى علم، عقب انقضاء فترة العزل الصحي بأحد الفنادق التى خصصتها الدولة لهم، للتأكد من عدم حملهم فيروس كورونا.

وعقب صول الركاب المصريين على متن رحلة شركة ايرو كايرو، تم الكشف عليهم من جانب إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولى، بقيادة الدكتور حازم حسين، باستخدام أحدث الأجهزة والماسحات الطبية.

وتواصل وزارة الطيران المدني تسيير جسرها الجوي لنقل آلاف المصريين العالقين بالخارج والراغبين في العودة إلى بلادهم، عقب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد القاتل "كوفيد 19" وفقًا لتوجهيات القيادة السياسية، رغم إعلان الحكومة المصرية إغلاق الموانئ الجوية للتصدى لانتشار فيروس كورونا القاتل.

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