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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراءات استثنائية بديوان محافظة الدقهلية بعد إصابة المحافظ

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:22 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
أحمد أبو المحاسن
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أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا بهيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وذلك فى إطار متابعته واهتمامه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة وصحة العاملين بديوان عام المحافظة.

واستعرض نائب المحافظ، مستجدات تطورات الوضع داخل الديوان العام وما يتم اتخاذه من إجراءات منذ صباح اليوم حيث تم إجراء تعقيم وتطهير شامل لجميع الإدارات والحجرات والمكاتب الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وقال نائب المحافظ إنه تقرر اتخاذ عدد من القرارات المهمة في هذا الشأن تنفيذًا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتشمل هذه القرارات عدم دخول المواطنين إلى الديوان العام خلال هذه الفترة إلا في أضيق الحدود، بالإضافة إلى التزام جميع العاملين الموجودين بالمكاتب بارتداء الكمامة، مع تقليل أعداد الموظفين إلى درجة كبيرة.

وفى السياق ذاته قال نائب المحافظ إنه تم استدعاء فريق الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمحافظة، وذلك لإجراء التحاليل اللازمة لما يقرب من مائة فرد من العاملين بديوان عام المحافظة والاطمئنان عليهم.
 وأضاف، أنه تم حصر عدد آخر من العاملين وإعداد كشوفات بأسمائهم وأرقام تليفوناتهم ليكون فريق الطب الوقائى على تواصل مستمر معهم والتعرف على حالتهم أولًا بأول.

وأضاف نائب المحافظ أنه تم اتخاذ كل الإجراءات المشار إليها بالتنسيق والتعاون مع سعد الفرماوى السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وقد نقل نائب محافظ الدقهلية إلى القيادات والعاملين بالمحافظة تحيات السيد اللواء وزير التنمية المحلية واهتمامه البالغ بمتابعة الأوضاع أولًا بأول داخل محافظة الدقهلية.

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