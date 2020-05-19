بدء السماح لمواطني كرواتيا بالدخول إلى سلوفينيا دون عزل ذاتي

أفادت وسائل إعلام في سلوفينيا، اليوم الثلاثاء، بأن البلاد بدأت في السماح لمواطني كرواتيا بالدخول إليها دون خضوعهم لحجر صحي أو عزل ذاتي.وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من إعلان سلوفينيا رسميا نهاية وباء كورونا على أراضيها الأسبوع الماضي، مضيفة أنه سيتم إبقاء العمل بتدابير الوقاية في البلاد حتى نهاية مايو الجاري.وكانت الحكومة السلوفينية قد وضعت خطة للسماح بدخول الأجانب إليها مع البدء بمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكانت كرواتيا أول دولة في قائمة سلوفينيا.تجدر الإشارة إلى أن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سلوفينيا ظلت قريبة من الصفر لعدة أسابيع.