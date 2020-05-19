حياة التكريس عظة الأنبا إسحق عبر البث المباشر

ترأس الأنبا إسحق، أسقف إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس، اجتماعه الأسبوعي أون لاين.وجاءت عظة أسقف طما تحت عنوان "حياة التكريس".ويواصل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترأس عظاتهم الأسبوعية عبر البث المباشر وذلك منذ إصدار قرارات إغلاق الكنائس والأديرة أمام الشعب القبطي.وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالخماسين المقدسة والتى تستمر حتى عيد العنصرة؛ والذي يحل في يونيو المقبل.وتصلي الكنائس خلال فترة الخماسين المقدسة بالطقس الفرايحى، إلا أنه في هذه الفترة أغلقت الكنائس أبوابها كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجدcovid - 19.ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، فالأحد الأول هو أحد القيامة، يليه أحد توما وصولا حتى أحد العنصرة.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في يونيو المقبل صوم الرسل والذي يستمر لمدة شهر كاملا ينتهي بعيد في 12 يوليو المقبل بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.