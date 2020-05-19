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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

علاء السقطي: يجب تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة (فيديو)

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:08 م
المهندس علاء السقطى
المهندس علاء السقطى
ياسمين عباس
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قال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يتم العمل على تدشين مجمع صناعي متكامل فى مدينة العاشر من رمضان، لجميع المشاريع التى تتبناها جمعية اتحاد الصناعات وتشمل التسهيلات التى تمكن من النجاح.

وأضاف المهندس علاء السقطي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن النجاح فى المشروعات الصغيرة غير سهل، مشيرًا إلى أن المجمع الصناعي سيشمل أماكن ورش صيانة الماكينات وأماكن للإنتاج وغيرها.

ونوه رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأن انتشار فيروس كورونا علمنا جميعًا درسا على مستوى الصناعات، حيث أن سوق أفريقيا حصل به ضربة لأنه كان يعتمد على الصين فى توفير جميع احتياجاته، مما أدى إلى نقص فى المنتجات والاحتياجات.

وأوضح أنه يجب تشجيع الشباب على تدشين المشروعات الصغيرة ودعم المشروعات الصغيرة من قبل الدولة، لافتًا إلى أن البنك الدولى وفر قروضا لصغار المستثمرين.

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