3 حالات وفاة و1037 إصابة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات وفاة، و1037 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى معدل يومي للاصابات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 121 حالة، واجمالي عدد المصابين الى 16 ألفا و764حالة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند- في المؤتمر الصحفي الـ62، والذي عقد بوزارة الصحة الكويتية- إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 323 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و231 حالة لمواطنين كويتيين، و181 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و102 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 179 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 4 آلاف و382 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي 252 ألفا و696 مسحة، فيما بلغ إجمالي من أنهوا فترة الحجر المؤسسي الالزامي خلال ال24 ساعة الماضية 262 شخصا، بينهم 101 كويتي، و161 وافدا.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين بالالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، أمس الاثنين، تسجيل 6 حالات وفاة، و841 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 118 حالات، واجمالي عدد المصابين الى 15 ألفا و691 حالة حتى يوم أمس.