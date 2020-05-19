برلمانى: الدولة تعمل على تطوير القطاع العام وليس تصفيته

أكد معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، أنه ليس هناك أي نية لتصفية القطاع العام أو التخلص من شركاته وكل ما يتردد في هذا الصدد شائعات إخوانية سافرة لإحداث بلبلة بين الرأي العام، منوهًا بما قاله رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، أنه ليس هناك أسهل من التصفية، لكن الذي تقوم به الدولة حاليًا، هو العمل على تطوير القطاع العام وإصلاح شركاته حتى تتحول لمؤسسات رابحة.ولفت إلى موافقة مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، قائلًا إن مشروع القانون دليل على تمسك الحكومة بالإصلاح، ولو رغبت في التخلص من هذا القطاع، ما تقدمت بهذا التعديل على الاطلاق.وأشار إلى أن شركات القطاع العام في مصر وبالخصوص شركات الغزل والنسيج وغيرها، ذاخرة بالكفاءات والكوادر العمالية والحكومة تعمل على تعظيم مقدراتها وتطويرها مع التحديات الجسام التي تقابل الدولة.