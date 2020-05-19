البابا ثيودروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

ذكر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر إفريقيا لطائفة الروم الأرثوذكس، بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو- في بيان رسمي- عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن البابا ثيودروس هنأ كذلك الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكذلك المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.وأوضح أن البابا ثيودروس وجه تهنئة عامة للشعب المصري العظيم بحلول عيد الفطر، داعيًا الله القدير أن يحفظ مصر وقياداتها وجيشها وشرطتها وشعبها، وأن ينعم على مصر والعالم أجمع باليمن والبركات والأمن والأمان، وأن يرفع وباء كورونا الخبيث عن العالم أجمع.يأتي هذا تزامنًا مع احتفالات كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر والعالم أجمع بفترة الخماسين المقدسة.