ضبط 2287 قضية تموينية متنوعة في 48 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2287 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسؤول عن مجزر دواجن كائن بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة لحيازته 3،050 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة.وضبط المديرة المسؤولة عن مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة لحيازتها (9،125 طن سلع غذائية "ملح طعام – مسلى– زيت نخيل") مجهولة المصدر.وضبط المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة لحيازته كمية قدرها (8،650 طن "أرز ابيض – سكر حر – مسلى) مجهولة المصدر.وضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزة بمحافظة الإسكندرية لحيازته (6855 عبوة وقطعة ومستلزمات طبية "جوانتى – كمامة – مطهرات) مجهولة المصدر.وضبط المدير المسؤول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة لحيازته (8125 طن مستلزمات طبية "جوانتى طبى – كمامات – سرنجات) مجهولة المصدر.وضبط المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة لحيازته كمية قدرها (6،625 طن "مسلى – زبدة حليب مجفف) مجهولة المصدر.وضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة لحجبه كمية قدرها (1،650 طن "سكر حر") مجهول المصدر بقصد رفع أسعارها.وضبط المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية كائن بدائرة مركز شرطة سرس الليان بمحافظة المنوفية لحيازته (7710 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "جوانتى – كمامة طبية – جل مطهر) بقصد حجبها عن التداول لرفع أسعارها بالأسواق.وضبط أمين عهدة بإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة لحيازته (1،540 طن سكر تمويني) معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية، وبها نقص بالأوزان بمقدار 200 جرام إلى 300 جرام في الباكته الواحدة زنة 20 كيلو جرام، تمهيدًا لتوزيعها على المجمعات الإستهلاكية والبدالين التموينين لصرفها للمواطنين مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.كما تم عمل حملة نوعية بنطاق محافظتي (القليوبية – الإسكندرية) لضبط قضايا التلاعب في المواد البترولية خاصة قضايا التجميع والتصرف في إسطوانات البوتاجاز المدعمة، وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وأسفرت عن ضبط 5 قضايا بعدد (510 إسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم.. قدرت بمبالغ مالية قدرها 64125 جنيه).وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.