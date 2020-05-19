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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع الطوارئ بـ«الصحة» و«الإسعاف» في السويس خلال أيام عيد الفطر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:02 م
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر
كريم أنور
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شدد محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر على مديري الصحة والإسعاف، خلال اجتماعه صباح اليوم، برفع حالة الطوارىء بالمستشفيات، ووضع خطة انتشار لسيارات الإسعاف.

وأكد صقر خلال اجتماعه الذي عقده لوضع خطة استقبال عيد الفطر،على ضرورة تحديد الورديات والأطقم الطبية، ونشر سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية، وفي جميع أرجاء المحافظة.

وكان محافظ السويس اللواء عبد المجيد، قد عقد صباح اليوم، اجتماعا لبحث الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع تطبيق كافة القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتقدم بالتهنئة للحضور، ولمواطني السويس مؤكدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الدولة خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

حضر الاجتماع اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام والاستاذ خالد سعداوى السكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والمستشار العسكرى ورؤساء الاحياء ومديرى المديريات.

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