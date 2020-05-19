ارتفاع إصابات كورونا في أفغانستان إلى 7653 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 581 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابة يومية يتم تسجيلها حتى الآن في أفغانستان؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و653 مصابا.وذكرت الوزارة- حسبما أوردت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية- أن خمسة أشخاص فقدوا أرواحهم جراء إصابتهم بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 178 حالة وفاة.ولفتت القناة إلى تعافي 45 شخصا آخرين؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في جميع أنحاء البلاد 850 شخصا.