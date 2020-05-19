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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 165 ألفا و162 طن قمح فى بنى سويف

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:11 م
قمح
قمح
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، ويتم المتابعة للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

وصرح بأنه تم أمس استلام وتوريد 6263 طن قمح ليصل إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم"، إلى 165 ألفا و162 طن قمح، بنسبة 82.5% من المستهدف توريده هذا الموسم.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019-2020، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وتم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كلا من: مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.

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