انخفاض أسعار الخضار ووفرة في المعروض

قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك تراجعًا في أسعار الخضار تزامنًا مع حلول الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.وأضاف نجيب لـ«الدستور» أن هناك وفرة في المعروض من الخضار ما تسبب في تراجع الأسعار مع حلول العورة الصيفية.وأفاد عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية بأن إنتاج مصر من الخضار والفواكه زاد في السنوات الأخيرة الأمر الذي ساهم في رفع معدلات التصدير من الخضار والفواكه في السنوات الأخيرة، ودعم معظم الدول في ظل الأزمات الحالية.