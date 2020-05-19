إزالة 103 حالات «بناء مخالف» في المنيا

إزالة 103 حالات «بناء مخالف» في المنيا
الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:52 م
المنيا ـ على حسينطباعة
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، أزالت 103 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص.
ومنها 18 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 3354 مترا مربعا، و57 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 5503 أمتار مربعة، و28 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1487 مترا مربعا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الإثنين، 808 حالات على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدانا و17 قيراطا و32 سهما، و2741 حالة إزالة مباني بمساحة 377221 مترا مربعا.
وأكد المحافظ ضرورة تكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة.
ومنها 18 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 3354 مترا مربعا، و57 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 5503 أمتار مربعة، و28 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1487 مترا مربعا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الإثنين، 808 حالات على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدانا و17 قيراطا و32 سهما، و2741 حالة إزالة مباني بمساحة 377221 مترا مربعا.
وأكد المحافظ ضرورة تكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة.