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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 103 حالات «بناء مخالف» في المنيا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:52 م
إزالة
إزالة
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، أزالت 103 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص.

ومنها 18 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 3354 مترا مربعا، و57 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 5503 أمتار مربعة، و28 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1487 مترا مربعا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الإثنين، 808 حالات على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدانا و17 قيراطا و32 سهما، و2741 حالة إزالة مباني بمساحة 377221 مترا مربعا.

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة.

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