«أمن القاهرة» تضع خطتها لـ«تأمين العيد»

وضعت مديرية أمن القاهرة خطة لتأمين عيد الفطر المبارك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي قضت بمنع أي تجمعات سواء في الحدائق العامة أو المتنزهات أو الشواطئ وحظر تجول المواطنين بدأ من الخامسة مساء حفاظًا على أرواح المواطنين من فيروس كورونا المستجد.ووجه اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، بضرورة تواجد جميع القيادات الإشرافية بمديرية الأمن بالتواجد الميداني في شوارع المحافظة طوال الوقت.واعتمدت مديرية أمن القاهرة خطة أمنية عالية المستوى سيتم تنفيذها بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وضباط البحث الجنائي على مدار الساعة على أن يتم متابعة جميع الإجراءات من خلال غرفة إدارة الأزمات حرصًا لمنع أي تجمعات حفاظًا على حياة المواطنين.وتتضمن الخطة تشديد الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط الأماكن الحيوية والسينمات والمولات لتأمينها من الخارج، كما تشهد جميع المتنزهات والحدائق تشديدات أمنية غير مسبوقة لمنع أي تجمعات على الإطلاق.وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة أن قرار منع التجمعات بأعياد شم النسيم سيتم تطبيقه بكل حسم حفاظًا على حياة المواطنين تجنبًا انتشار العدوى بفيروس كورونا بين التجمعات.وقالت المصادر إن خدمات أمنية تنتشر على طول نهر النيل بالمحافظة لمنع التنزه على الكورنيش إضافة إلى التصدي للمراكب في حالة القيام برحلات نيلية بينما تنتشر دوريات أمنية وأكمنة ثابتة ومتحركة بالشوارع الكبرى لضبط المخالفين خاصة في وقت حظر التجول وتنتشر قوات من إدارة المرور على الطرق الصحراوية والرئيسية للمساعدة في عملية منع التجمعات أو القيام برحلات.