إجراءات النيابة العامة للحفاظ على صحة الأطفال والمحبوسين احتياطيا

حرص النائب العام المستشار حماده الصاوي، منذ تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين والمترددين على النيابات، ولم يغفل وضع المحبوسين احتياطيا والأطفال المودعين دور الرعاية.ومع إتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد من خلال التعقيم، وجه النائب العام بضرورة استمرار فحص أحوال المتهمين الصادرة أوامر بحبسهم احتياطيًا، ومُراعاة مدى توافر مبررات إصدار هذه الأوامر، وإنجاز القضايا المحبوسين على ذمتها في آجال مناسبة.و قامت النيابة العامة بمراجعة كافَّة الأحكام الصادرة من محاكم الطفل بإيداع الأطفال المتهمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية واتخاذ إجراءات استبدالها بتدابير أخرى لإخراجهم من تلك المؤسسات.كما راجعت كافَّة القرارات الصادرة بإيداع الأطفال المعرضين للخطر بدور الرعاية واتخاذ إجراءات إخراجهم منها قدرَ الإمكان، مع النظر في إعادة توزيع الأطفال المستبقين بها للحيلولة دون تكدُّسِهم.وعلي مدار الفترة الماضية اتخذت النيابات الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد من خلال تعقيم النيابات واستراحات الوكلاء وتوزيع الكمامات علي النيابات الفرعية وتخفيف عدد الموظفين تماشيا مع قرارات رئيس الوزراء وتعليمات وزيرة الصحة.