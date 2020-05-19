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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قومي المرأة» يقدم مساعدات لـ2155 أسرة في بني سويف

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:48 م
قومي المرأة
قومي المرأة
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلنت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، إن المجلس قدم المساعدات إلى 2155 أسرة من مساعدات مواد غذائية ولحوم وفراخ داخل 25 قرية بالمحافظة من الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان وبناء على قاعدة بيانات المجلس القومي للمرأة ببني سويف والمدونة بالرقم القومي لتلك الحالات وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وأوضحت محمود لـ"الدستور" أنه تم دعم 75 سيدة من العمالة الغير منتظمة بتقديم كافة المساعدات لهن، وتقديم مساعدات لأسر الشهداء ومؤسسات الأيتام المختلفة داخل المحافظة، وتم توفير الأدوية لحالات مرضية، وبعض المستلزمات الطبية للصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف إلى أن هناك حملات توعية من خلال الرائدات الريفيات بجميع أنحاء المحافظة للتوعية بفيروس كورونا المستجد والالتزام بالتعليمات وعدم الخروج من المنزل إلا في الضرورة حفاظًا على صحتهم وأهاليهم.

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