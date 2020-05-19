إحباط محاولة للتهرب من رسوم جمركية بـ15 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من إحباط محاولة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية والغرامات بقيمة إجمالية قاربت 15 مليون جنيه.وعقب تحريات مُسبقة فقد تمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد، بالاشتراك مع الجهات المعنية، من ضبط 3 حاويات مشمولها (أدوات منزلية) قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء غرب بورسعيد، حيث ضُبط بها (713768) قطعة أدوات منزلية بمخالفات (أعداد زائدة غير مدرجة نهائيًا بالمستندات أو استمارات المعاينة الجمركية- أصناف محظور دخولها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك).قدرت القيمة الإجمالية للرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عن الرسالة بمبلغ (14927323) أربعة عشر مليونا وتسعمائة سبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاث وعشرون جنيهًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.