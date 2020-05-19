مع انهيار الاقتصاد.. 3.8 مليار ليرة نفقات الشئون الدينية بتركيا

كشفت جريدة "جمهورييت" التركية، أن نفقات رئاسة الشئون الدينية التركية تجاوزت 3.8 مليار ليرة تركية خلال 4 شهور، من أصل 11.5 مليار ليرة، إجمالي الميزانية المخصصة لرئاسة الشئون الدينية، حيث تخطت الميزانية الحالية إجمالي ما أنفقته 7 وزارات تركية، كما أنفقت 911.4 مليون ليرة خلال شهر أبريل الماضي.وتابعت الصحيفة التركية، لقد بلغ إنفاق الرئاسة التركية خلال أبريل الماضي 120.9 مليون ليرة، بينما وصلت ميزانية الرئاسة لنحو 3.1 مليار ليرة، ووصل إجمالي الإنفاق على الرئاسة لمدة 4 أشهر إلى 875.1 مليون ليرة.وكشفت الجريدة عن مفاجأة جديدة تخص وزير المالية وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان بيرات ألبيرق، حيث كشفت الصحيفة التركية عن أن الحصة الأكبر من ميزانية تركيا خُصصت إلى وزارة الخزانة والمالية حيث بلغ معدلات الإنفاق بالوزارة خلال 4 شهور 165 مليار ليرة تركية، من أصل 468.8 مليار ليرة إجمالي ميزانية الوزارة.